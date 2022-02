Putin indgår aftale om venskab og samarbejde med oprørsledere

Han har også underskrevet aftaler om venskab og samarbejde med oprørslederne i de to regioner. De to ledere er mødt op i Moskva, Ruslands hovedstad, for at underskrive aftalerne.

Putins seneste træk i konflikten med Ukraine møder fordømmelse fra vestlige stormagter. EU og USA varsler sanktioner. Og Nato mener, at Rusland anerkender udbryderrepublikkerne for at skabe påskud for en invasion af Ukraine.

- Jeg mener, at det er nødvendigt og på høje tid at tage denne beslutning, siger Putin i en tale på stats-tv ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

Det russiske skridt kan bane vejen for, at russerne kan sende militære styrker til begge regioner.

For når Rusland har anerkendt dem som uafhængige, så kan landet bruge argumentet om, at det griber ind for at hjælpe med at beskytte en allieret mod Ukraine.

Et ekstra tvist til historien er, at Rusland anerkender hele de to regioner som uafhængige og ikke blot de dele af regionerne, som de pro-russiske separatister styrer. De områder, som russerne anerkender, er altså større, end dem separatisterne reelt har kontrol over.

Rusland har siden 2014 støttet separatisterne i områderne. De erklærede sig uafhængige, efter at Ukraine i 2014 begyndte at rykke sig nærmere EU.

Anerkendelsen af de to regioner som uafhængige er den seneste udvikling i den tilspidsede situation mellem Ukraine og Rusland.