Forsvarslektor: Anerkendte udbryderregioner betyder ikke krig

- Jeg kan ikke se grund til yderligere krig, medmindre Ukraine står op for sig selv og vil angribe for at tilbageerobre tabt land, siger han og tilføjer:

At Rusland vil anerkende to udbryderrepublikker i Østukraine - Lugansk og Donetsk - som uafhængige, vil ikke nødvendigvis betyde en optrapning af konflikten mellem Rusland og Ukraine.

- Det tror jeg ikke, at de vil gøre. Magtbalancen er ikke ligefrem til Ukraines fordel.

Frygten har ellers været, at Rusland vil bruge anerkendelsen som et påskud til yderligere konfliktoptrapning. Det skulle ske med argumentet, at landet griber ind for at beskytte en allieret mod Ukraine.

Men ifølge forsvarslektoren vil den nye udmelding ikke betyde det store. Han mener endda, at det vil medføre en deeskalering af konflikten.

- Præsident Vladimir Putin har siden 2015 skændtes med Ukraine om, hvorvidt regionerne skal have selvstændighed eller ej. Nu siger han, at han ikke længere gider at diskutere sagen. Så jeg kan ikke se, at der er grund til yderligere krig der, siger han.