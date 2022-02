Rusland hævder at have dræbt sabotører - Ukraine afviser

Ruslands militær hævder mandag at have dræbt fem ”sabotører”, der skal have forsøgt at trænge ind i Rusland fra Ukraine.

Hændelsen skal have udspillet sig i de tidlige morgentimer lokal tid nær landsbyen Mitjakinskaja i Rostov-regionen i det sydvestlige Rusland.

Ukraine har mandag pure afvist, at man har stået bag et forsøg på at trænge igennem den russiske grænse. Ukraine kalder påstanden fake news og tilføjer, at der slet ikke er ukrainske styrker til stede i Rostov-regionen.

På Twitter afviser Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, flere russiske anklager.

Her understreger han, at Ukraine ikke har angrebet de selverklærede republikker i det østlige Ukraine Donetsk og Lugansk. Ukraine har heller ikke sendt sabotører over den russiske grænse eller udført ”sabotagehandlinger”.