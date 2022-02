Så længe man taler sammen, skyder man ikke på hinanden, står der på side 1 i håndbogen for diplomater.

På den baggrund kan meldingen om, at USA og Ruslands præsidenter muligvis skal mødes til et nyt topmøde kun udløse et foreløbigt lettelsens suk, ikke mindst i Ukraine.

Joe Biden og Vladimir Putin har ifølge Paris begge sagt ja til et forslag fra præsident Macron om at mødes direkte. Senere trak Kreml i land igen, men afviser ikke et topmøde. Kremls reaktion