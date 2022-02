For den russiske præsident, Vladimir Putin, er det nemlig attraktivt at blive tilbudt en forhandling med Biden og derved blive betragtet som en mere ligeværdig partner i det internationale magtspil.

Det kan blive et muligt vendepunkt i Ukraine-striden, at Vesten spiller USA’s præsident, Joe Biden, på banen ved at tilbyde at holde møde med Rusland for at dæmpe risikoen for krig.

Det mener Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis).

- Biden har betinget sig, at Rusland ikke invaderer Ukraine, og så må vi se, om det er for meget for Putin at give. Der er ingen tvivl om, at han er interesseret i at mødes med Biden, siger han.

Natten til mandag blev det oplyst fra det franske præsidentpalads, at de to præsidenter har indgået en principiel aftale om at mødes for at finde en løsning på Ukraine-konflikten.

Inden da bliver dagsordenen udarbejdet af den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, og Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, på et møde. Det sker torsdag den 24. februar.