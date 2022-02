Italiens Australien-ambassadør er død efter fald fra altan

Ifølge italienske medier nåede Francesca Tardioli at være hjembyen Foligno nær Perugia i det centrale Italien et par dage inden sin død.

Den italienske ambassade i Canberra kalder på Twitter Tardioli for en ”dejlig person”.

Hun vil blive husket som et ”professionelt forbillede og en fortaler for menneskerettigheder”, lyder det videre.

Francesca Tardioli blev udnævnt som Italiens ambassadør i Australien i september 2019. Hun efterlader sig to sønner.

Der er for nuværende ingen meldinger om, hvad der kan have ført til, at hun faldt ud over sin altan.