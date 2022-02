Uvejrsramt brasiliansk by har opgivet håb om at finde flere i live

Politiet siger, at 165 personer stadig er savnede efter tirsdagens storm. Det er dog usandsynligt, at flere vil blive fundet i live, siger myndighederne.

Tirsdagens uvejr i Brasilien var det seneste i en række af dødelige storme, der har ramt landet. Eksperter mener, at klimaforandringer har været med til at forværre naturkatastroferne.

Antallet af savnede er faldet, i takt med at flere lig bliver identificeret, og at familier bliver genforenet med overlevende slægtninge, siger politiet.

I de seneste tre måneder er mere end 200 mennesker døde i voldsomme regnbyger, primært i den sydøstlige delstat São Paulo og den nordøstlige delstat Bahia samt Petrópolis, der ligger i delstaten Rio de Janeiro.

Petrópolis ligger cirka 68 kilometer nord for millionbyen Rio de Janeiro i et bjergrigt område. Byen er kendt for at være stedet, hvor Brasiliens sidste kejser, Pedro II, er begravet.

Brandvæsnet i Rio de Janeiro har tidligere oplyst, at området omkring Petrópolis tirsdag fik næsten 25,8 centimeter regn på tre timer. Det var lige så meget som de seneste 30 dage tilsammen.