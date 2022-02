Politiet rydder op efter tre ugers protester i Canada

Rengøringshold er søndag i gang med at rydde op og smide både affald og skilte ud, som de tusinder af demonstranter har efterladt.

Canadisk politi har spærret flere gader af omkring bymidten for at forhindre demonstranterne i at generobre området.

For første gang siden 29. januar vågner Ottawas indbyggere ikke til lyden af slagord og lastbilernes horn.

- Jeg er virkelig glad for at have fået min by tilbage, siger Jeff Lindley, der både bor og arbejder i Ottawas centrum.

- Det er langt bedre i dag. Mere stille og roligt uden den faretruende tilstedeværelse af lastbiler og demonstranter.