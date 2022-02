Macron og Putin talte om Ukraine i 105 minutter

Drøftelserne varede 105 minutter. Hverken Rusland eller Frankrig har endnu fortalt, hvordan samtalen forløb.

Den fandt sted to uger efter, at Macron var i Moskva for at forsøge at tale Putin fra at invadere nabolandet Ukraine.

Efter samtalen med Putin talte Macron med Ukraines præsident, præsident Volodimir Zelenskij.

Zelenskij sagde søndag, at han ikke vil reagere på det, som han kalder Ruslands ”provokationer”, og at han fortsat vil være åben over for dialog med Moskva. Han opfordrede til en øjeblikkelig våbenhvile i Donbass.