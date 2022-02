Tyrkisk journalist kendt for korruptionsafsløringer skuddræbt

Gungor Arslan, direktør og chefredaktør for den lokale avis Ses Kocaeli (Kocaelis Røst), blev ramt af skud og så alvorligt såret, at han efterfølgende døde på et hospital.

I de to seneste udgaver af sin avis havde Gungor Arslan beskyldt en lokal borgmester, der er medlem af Tyrkiets regeringsparti, AKP, for at tildele kontrakter til personer og firmaer med tætte forbindelser til partiet.

Onderoglu fordømmer drabet og kræver samtidig, at de ansvarlige for drabet bliver identificeret og straffet hårdest muligt.

Gungor Arslan var især kendt for at undersøge og skrive om korruption i lokalområdet.

Arslan havde tidligere været mål for et angreb, og han havde også været efterforsket af politiet for tidligere artikler i sin avis.

- Mange mennesker anså ham for at være modig for at undersøge korruption, siger Erol Onderoglu til AFP.

RSF laver årligt en global undersøgelse af pressefrihed og journalisters muligheder for at afdække magthavere uden repressalier.

I det seneste Freedom of the Press Index (Pressefrihedsindeks, red.), som undersøgelsen hedder, rangerer Tyrkiet så lavt som nummer 153 ud af 180 lande.

De fire øverste pladser i 2021-undersøgelsen indtages af Norge, Finland, Sverige og Danmark.

Værst står det ifølge indekset til med pressefriheden i Eritrea, efterfulgt af Nordkorea, Turkmenistan og Kina.