Våbenhvile for Østukraine brudt over 1500 gange på et døgn

Der er sket en markant stigning i volden i det østlige Ukraine i løbet af de seneste dage.

Observatører fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) har registreret over 1500 brud på våbenhvilen for det østlige Ukraine i løbet af et enkelt døgn.

Det var fredag, hvor der skete 553 eksplosioner i Donetsk og yderligere 860 i naboregionen Lugansk.