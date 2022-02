Epsteins samarbejdspartner fundet død i fransk fængsel

Jean-Luc Brunel har tidligere været talentspejder for et modelbureau.

Da flere kvinder i USA for et par år siden fortalte, at de var blevet misbrugt seksuelt af Jeffrey Epstein, kom det frem, at nogle af overgrebene angiveligt fandt sted i Frankrig.

Det fik fransk politi til at gå ind i sagen og rette fokus mod Jean-Luc Brunel. Ifølge amerikanske retsdokumenter blev han beskyldt for voldtægt og for at skaffe unge piger til Epstein.

Jean-Luc Brunels død betyder, at hans sag nu vil blive lukket - medmindre det viser sig, at andre mistænkte er involveret i samme sag.

Jean-Luc Brunels død minder en del om Jeffrey Epsteins død.

Epstein blev anholdt af amerikansk politi i juli 2019 og placeret i et fængsel i New York, hvor han boede.

En måned senere blev han fundet død i sin celle. Han havde taget sit eget liv ved at hænge sig, fastslog retsmedicinere.

Epstein skulle have været for retten i en sag, hvor han var anklaget for seksuelle overgreb mod unge kvinder, der var under den seksuelle lavalder.