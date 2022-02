Scholz: Putin-udsagn om folkedrab i Ukraine er latterlig

Konferencen i München anses for at være det vigtigste årlige møde mellem politiske ledere og sikkerhedseksperter.

Scholz siger, at en krig i Europa ”nu igen truer”.

- Det er nødvendigt at anvende så meget diplomati, som er påkrævet, over for Rusland - uden at være naiv, siger han.

Scholz mener, at der ikke er noget, som kan retfærdiggøre Ruslands mobilisering af over 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine.

Han afviser Ruslands påstande om, at landet blot reagerer på Nato’s trussel mod øst. Scholz gentager, at Nato er en udelukkende defensiv alliance.