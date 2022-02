- Verden har set til med forbløffelse, mens vi nu står over for den største opbygning af militære styrker på europæisk jord siden den kolde krig. Dette forløb kan omdanne hele den internationale orden, tilføjer hun.

Ursula von der Leyen tilføjer, at ”en stærk europæisk union ikke bør være så afhængig af en energileverandør, som truer med at starte en krig på vort kontinent.”

Hun siger, at den russiske energigigant med overlæg leverer så lidt gas som muligt - på et tidspunkt, hvor priserne er stærkt stigende.

På sikkerhedskonferencen siger Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, at det ikke er for sent for Rusland at ændre kurs.

- Den russiske optrapning fortsætter. Der er ingen tegn på en russisk tilbagetrækning. Vi beder igen Rusland om at gøre det, som de siger. at de gør. Det er ikke for sent for Moskva at ændre kurs, siger Stoltenberg.

Han tilføjer, at Rusland konfronterer Nato med krav, som russerne ved, at alliancen ikke kan imødekomme.

- Faren er nu, at denne kombination af en massiv militær mobilisering sammen med meget truende retorik med krav, som de ved, vi ikke kan imødekomme, kan føre til, at russerne siger, at der bliver militære følger.

Stoltenberg udtaler, at der nu er en ny praksis, hvor man har et Rusland, der åbent bestrider kerneværdier for den europæiske sikkerhed og så demonstrerer, at det vil anvende magt eller trusler for at få dets vilje.