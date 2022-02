USA’s præsident, Joe Biden, siger fredag aften, at USA har grund til at tro, at Rusland vil angribe Ukraines hovedstad, Kijev, i løbet af de kommende dage.

- Vi har grund til at tro, at de russiske styrker vil angribe Ukraine inden for de næste dage, siger han på et pressemøde fredag aften dansk tid.

Han siger, at præsident Vladimir Putin ”har truffet beslutningen” om at invadere Ukraine. Han siger, at han bygger sin opfattelse på amerikanske efterretninger.