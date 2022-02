Også briterne flytter ambassade i Ukraine væk fra Kijev

Britiske borgere skal ikke forvente øget hjælp fra ambassaden eller ekstra hjælp til at komme ud ved en invasion, lyder det videre fra ministeriet. Derfor opfordres de til selv at komme ud, mens tid er.

En russisk invasion vil påvirke den britiske regerings mulighed for at hjælpe borgerne ”betydeligt”.

Med beslutningen følger Storbritannien trækket fra USA. USA valgte tidligere på ugen af lukke sin ambassade i Kijev og rykke til Lviv.

Det skete af hensyn til de ansattes sikkerhed. Det samme har Canada og Australien gjort.

Danmark har fortsat sin ambassade i Kijev åben. Det er imidlertid med reduceret bemanding på fem medarbejdere.

For en uge siden blev alle danskere i Ukraine opfordret til at forlade landet.

I samme ombæring blev det meddelt, at den danske ambassade i Kijev forbliver åben og operationsdygtig.

Det blev dog tilføjet, at ambassadens mulighed for at bistå danskere i Ukraine kan blive udfordret pludseligt. For eksempel hvis Rusland vælger at invadere Ukraine, som mange lande frygter.