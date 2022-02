Putin overværer lørdag strategiske militærøvelser

Rusland er i øjeblikket i konflikt med både nabolandet Ukraine og store dele af Vesten. Russerne har opmarcheret over 100.000 soldater ved grænsen til Ukraine, hvilket har fået Vesten til at frygte en invasion af Ukraine.

De seneste dage har der været modstridende meldinger om de russiske soldater. Det har både lydt, at russerne er ved at trække nogle af soldaterne hjem, samt at de er ved at optrappe deres tilstedeværelse.

Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, hævder fredag, at antallet af russiske soldater er nået op på næsten 150.000.

- Vi holder øje med de omkring 129.000 russiske landsoldater. Sammen med deres flåde- og luftafdeling er tallet omkring 149.000, siger han.

Der har torsdag og fredag også være forskellige meldinger om tiltagende offensiver i det østlige Ukraine. Ukraine har beskyldt russiskstøttede separatister for at stå bag angreb i Donbass-regionen.