21/02/2022 KL. 06:30

Først kørte han Lada, nu BMW. Sasha Alavuk er ansigtet på det nye Ukraine, men frygter nu for krig i sit elskede Kiev

Som barn i et gråt Sovjetunionen tyggede han brugt tyggegummi, og hans første bil var en Lada, der hverken kunne bremse eller dreje. Men Sasha Alavuk fik succes i det nye Ukraine og kører i dag BMW. »Jeg giver den 50-50 for fremtiden,« siger han efter Joe Bidens advarsel om et muligt russisk angreb på Kiev.