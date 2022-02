Det samme lavtryk, der til aften rammer Danmark, raser i løbet af dagen langs Wales og Englands sydlige kyster med vindstød af orkanstyrke. Millioner af mennesker er blevet bedt om at holde sig inden døre, i hvad der ventes at blive et af de kraftigste stormvejr i Storbritannien i årtier.

Det samme stormlavtryk, der fredag aften sender stormen Nora ind over Danmarks sydvestlige kyster, raser til formiddag over Irland og det sydøstlige Storbritannien. Storbritanniens meteorologiske institut, Met Office, har navngivet stormen Eunice, og instituttet har udsendt det mest voldsomme vejrvarsel om »livsfarligt vejr« for første gang i tre år gældende for Wales og det sydlige England, herunder London.

Flere britiske meteorologer frygter, at Eunice kan blive et af værste stormvejr på de britiske øer i 30 år, skriver BBC og Independent. Der er varslet om vindstød af orkanstyrke på op til 145 km/t, svarende til 40 m/s, i Wales samt langs Englands sydøstlige kyst kl. 10-15 fredag. For resten af landet syd for Manchester er der udsendt et orange varsel om »farligt vejr« fra kl. 05 til 21.

Stormen passerede syd for Irland tidligere på morgenen, og ved Fastnet Lighthouse i havet syd for den irske by Cork er der ifølge det uafhængige vejrinstitut Carlow Weather målt vindstød på 172 km/t.

Meteorolog Scott Duncan siger til Independent, at »kun en håndfuld storme i nyere historie« er sammenlignelige med Eunice, såsom den såkaldte Burns Day-storm i 1990, der væltede flere end 3 mio. træer i Storbritannien og forårsagede ødelæggelser for over 35. mia kr. justeret for inflation.

Massive bølger gik i land ved bølgeværnet i byen Porthcawl i det sydlige Wales fredag morgen. Foto: Geoff Caddick / AFP

Millioner af borgere er fredag blevet bedt om at holde sig inden døre, og i Wales og i det sydøstlige England holder flere hundrede skoler og gymnasier i dag lukket. Alle togforbindelser i Wales er aflyst fredag, og Eunice ventes at give massive transportforstyrrelser til lands og i luften i hele det sydlige England. Premierminister Boris Johnson har torsdag aften og fredag morgen indkaldt til to møder i kriseudvalget Cobra for at forberede beredskabet til den voldsomme storm. Han siger til BBC, at den britiske hær står standby som nødberedskab.

I landets største lufthavn, Heathrow ved London, er stribevis af afgange aflyst, og vejmyndigheden National Highways har frarådet kørsel med motorcykler, campingvogne og andre høje køretøjer på landets motorveje grundet de kraftige vindstød.