Først kom truslerne, så forhandlingerne, og nu er våbnene begyndt at tale.

Oprørere i det østlige Ukraine påbegyndte lørdag en militær mobilisering, mens der var meldinger om voldsomme skyderier med tunge våben på frontlinjen vest for storbyerne Donetsk og Luhansk.

Situationen i det østlige Ukraine, ca. 700 km sydøst for Kiev, tager sig stadig mere kritisk ud, men risikoen for, at Rusland åbner en ny front med et angreb mod den ukrainske