Med USA i spidsen advarer flere vestlige ledere nu om, at der kun skal en gnist til at få krisen omkring Ukraine til at eksplodere. De frygter, at manden med fyrtøjet vil være Vladimir Putin.

Den russiske præsidents anklager i de seneste dage om, at et folkemord på russere førte til løsrivelsen af to provinser i det østlige Ukraine, kan blive startskuddet til en invasion af Ukraine.