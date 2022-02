Stoltenberg: Rusland kan indlede invasion uden varsel

Ifølge russerne vil det udgøre en risiko for deres sikkerhed, hvis Ukraine optages i Nato. Nato har dog nægtet at garantere, at Ukraine ikke optages.

Rusland har opmarcheret over 100.000 russiske soldater ved grænsen til Ukraine. Det har fået Vesten til at frygte en russisk invasion af landet.

Torsdag har der været meldinger fra både ukrainsk og russisk side, om at modparten har optrappet konflikten i det østlige Ukraine.

Stoltenberg siger samtidig, at Nato frygter, at Rusland er i færd med at opfinde et påskud for at indlede en offensiv i Ukraine.

- Vi er bekymrede for, at Rusland prøver at iscenesætte en undskyldning for et væbnet angreb mod Ukraine. Der er stadig ingen klarhed og sikkerhed, når det kommer til Ruslands hensigt, siger Stoltenberg.