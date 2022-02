Grøn energi har lukket Australiens største kulkraftværk før tid

Energiselskabet forklarer beslutningen med, at det ikke længere kan betale sig at holde anlægget åbent på grund af den lave pris på grøn energi.

Kulkraftværket Eraring Power Station har været i drift i næsten 40 år. Det stod oprindeligt til at blive taget ud af drift i 2032.

Frank Calabria, der er administrerende direktør i Origin Energy, erkender torsdag, at lukningen vil få stor betydning for hundredvis af medarbejdere.

Anlægget forsyner Australiens mest befolkningsrige delstat, New South Wales, med cirka en fjerdedel af dens elektricitet.

I en besked til investorer forklarer Origin Energy, at ”tilstrømningen af vedvarende energikilder underminerer økonomien” i at drive det enorme kulkraftværk, der ligger nord for Sydney.

- Sandheden er, at økonomien i at drive kulkraftværker bliver sat under stigende og uholdbart pres af renere og billigere energikilder. Det gælder blandt andet sol, vind og batterier, siger Calabria.

Origin Energy planlægger nu at bruge 240 millioner australske dollar (1,1 milliard kroner) på at ombygge kraftværket og installere et 700 megawatt stort batteri.

Origin er den seneste australske energiproducent til at annoncere en tidlig lukning af dets kulaktiver.

Det sker, på trods af at landets konservative regering fortsætter med at støtte op om nye kulprojekter.

Australien er en af verdens største kulproducenter. Det betyder også, at kul er en enorm vigtig eksportkilde for landet.