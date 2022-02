Optrapningen strider mod meldinger fra Rusland om, at landet er begyndt at trække soldater tilbage fra grænsen.

- I går sagde Ruslands regering, at den trak soldater tilbage fra grænsen til Ukraine. De fik en masse opmærksomhed for den påstand, både her og rundt om i verden. Men vi ved nu, at det var usandt, siger embedsmanden.

Tirsdag oplyste Rusland, at nogle af styrkerne i grænseområdet trækkes tilbage til deres baser.

- Enheder fra de sydlige og vestlige militære distrikter er begyndt en tilbagetrækning efter at have gennemført deres opgaver, sagde Igor Konasjenkov, der er talsmand for det russiske forsvarsministerium.