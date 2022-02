Biden og Scholz beder Putin tage reelle skridt mod nedtrapning

USA’s præsident, Joe Biden, og den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, beder Rusland om at tage konkrete skridt mod at dæmme op for spændingerne ved grænsen til Ukraine.

I samme ombæring advarer de om, at der hidtil ikke er blevet observeret nogen væsentlig tilbagetrækning af russiske soldater fra grænsen.

Det oplyser de to ledere i en fælles udtalelse, efter at de har talt i telefon sammen onsdag.