Putin og Bolsonaro nævner konflikt i bisætning efter møde

USA, som traditionelt er Brasiliens allierede, havde forud for besøget bedt Bolsonaro om at opgive turen.

I Brasilien havde også Bolsonaros eget kabinet opfordret ham til at blive hjemme. Det fik ham dog ikke på andre tanker.

Bolsonaro mener, at besøget er berettiget på grund af et fokus på handel.

De to ledere er under mødet blevet enige om et større samarbejde inden for energi og handel. Det fremgår af en erklæring efter mødet.

Putin erklærer, at Brasilien er Ruslands ”førende partner” i Sydamerika. Han tilføjer, at landene bundet sammen af ”venskab og fælles forståelse”.

Mødet har fundet sted, mens vestlige stormagter lufter stigende bekymring over Ruslands ageren nær Ukraines grænse. De frygter, at Rusland gør klar til at invadere landet.