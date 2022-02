For både Nato og EU er det et grundlæggende princip, at lande selv må vælge deres alliancer. Reelt er der dog uendeligt langt til ukrainsk medlemskab af de to organisationer.

Trods ugers militær opbygning fra Rusland håber vestlige ledere fortsat, at det vil være muligt at nå en diplomatisk løsning på den anspændte situation i Ukraine.

- Spørgsmål om medlemskab af Nato og EU er altid alene op til Nato og EU og så de pågældende ansøgerlande. Ingen andre. Det tror jeg, er vigtigt at understrege. Det er jo det, det her handler om. Ukraine er et suverænt land, som har ret til at vælge, hvilke internationale samarbejder de ønsker at være med i. De skal være frie til at træffe den beslutning.

Samtidig har landet en dyb konflikt med Rusland, som også vil spænde ben for et potentielt medlemskab.

Hverken blandt Nato-landene eller EU-landene er der et entydigt og reelt ønske om at få det konfliktfyldte Ukraine som medlem.

Hvis Ukraine bliver medlem af Nato, kan vi stå i en situation, hvor vi må sende danske soldater afsted for at forsvare Ukraine. Er du parat til at sende danske soldater afsted for at kæmpe for Ukraine mod Rusland?

- Først og fremmest handler det om, at Ukraine udnytter de muligheder, de har med det partnerskab, der er nu med Nato. De har allerede opnået den højeste kategori af partnerskab med Nato. Nu er det vigtigt, at gennemføre de nødvendige reformer inden for forsvars- og sikkerhedssektoren. Det hjælper Danmark med. Og det arbejde fortsætter.