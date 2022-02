Intet nyt var godt nyt for Ukraine og ukrainerne onsdag, da et frygtet angreb på landet udeblev, men det er endnu for tidligt at erklære, at krigsfaren er drevet over, lød det i flere vestlige hovedstæder.

Amerikanske meldinger om et truende angreb fra de op mod 150.000 russiske soldater ved Ukraines grænser skabte omkring weekenden noget nær panik både blandt vestlige diplomater og i de finansielle markeder, selv om de ukrainske myndigheder ikke vur