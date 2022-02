18 er døde efter kraftigt regnvejr nær Rio de Janeiro

Brandvæsnet oplyser ifølge nyhedsbureauet AP, at over 180 soldater arbejder i området omkring byen Petropolis.

Byen ligger cirka 68 kilometer nord for Rio de Janeiro i et bjergrigt område. Den er kendt for at være stedet, hvor Brasiliens sidste kejser Pedro II er begravet.

Ifølge AP er der udbredt bekymring for, at dødstallet kan stige yderligere, i takt med at redningsarbejdet skrider frem.

Brandvæsnet i Rio de Janeiro oplyser, at området omkring Petropolis tirsdag fik næsten 25,8 centimeter regn på tre timer. Det er lige så meget som de seneste 30 dage tilsammen.