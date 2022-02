I direkte optagelser vist på nationalt tv giver betjente Hernández en skudsikker vest på og placerer en lænke mellem hans håndjern og ankler, før de fører ham hen til en nærliggende base for politiets specialstyrker i Tegucigalpa.

Tilbageholdelsen af den højreorienterede tidligere leder sker, efter at en honduransk dommer tidligere tirsdag gav ordre om at anholde ham som følge af USA’s udleveringsanmodning.

Et dokument fra den amerikanske ambassade viser, at de amerikanske myndigheder mener, at Hernández var involveret i narkotikahandel mellem 2004 og 2022.