Den 61-årige, britiske prins Andrew har indgået et forlig med kvinden Virginia Giuffre, der har anklaget ham for seksuelt misbrug og overgreb.

Prins Andrews advokater har hævdet, at Giuffre dengang frasagde sig retten til at sagsøge prinsen, da hun indgik forliget.

Derfor stod prins Andrew til at skulle svare på spørgsmål om sagen ved en domstol i New York. Hans vidneforklaring skulle have fundet sted 10. marts, men det er i stedet altså endt med et forlig.

Ud over beløbet i forliget vil prins Andrew give en donation til Giuffres velgørenhedsorganisation for overgrebsofres rettigheder.

Afdøde Epstein blev i 2019 anholdt og varetægtsfængslet i en stor sag om påstået misbrug af mindreårige.

Han nåede dog aldrig at komme for retten. Den amerikanske rigmand blev fundet død i sin fængselscelle i august 2019. Ifølge retsmedicinere havde han begået selvmord.

I slutningen af december 2021 blev Epsteins tidligere kæreste Ghislaine Maxwell kendt skyldig i seks ud af syv anklagepunkter om, at hun hjalp ham med at skaffe unge piger - som eksempelvis Virginia Giuffre. Maxwell ventes at modtage sin straf i slutningen af juni.