Stripperstangen i det underjordiske lokale midt i Kiev vil ikke komme i brug, medmindre nogle af børnene, der kommer med ned i det utraditionelle beskyttelsesrum i tilfælde af et russisk angreb, synes det vil være sjovt at tage en svingtur rundt om stangen, forsikrer den sorthårede stripmutter, der viser os rundt denne nat.

I det hele taget finder hun det naturligt, at Men’s Club Penthouse, som hun er vært for, er sat på myndighedernes officielle liste over beskyttelsesrum i den ukrainske hovedstad i tilfælde af en russisk invasion. For stripklubben kan, lover hun, tilfredsstille alle behov. I fredstid og i krigstid.