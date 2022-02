Nato: Rusland kan angribe Ukraine stort set uden varsel

Dermed fastslår Nato-chefen, at Europa fortsat kan være på kanten af krig trods russiske meldinger om, at man har trukket nogle soldater tilbage fra grænsen til Ukraine.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på et pressemøde tirsdag forud for Nato-forsvarsministrenes møde i Bruxelles onsdag og torsdag.

Udmeldingen kommer, efter at Rusland tirsdag oplyste, at nogle af de styrker, som var sendt til områder nær Ukraines grænse, trækkes tilbage til deres baser.

Men Nato ser ikke tegn på, at Rusland reelt er ved at nedtrappe den militære tilstedeværelse ved Ukraine. Her har landet ifølge amerikanske efterretningskilder flere end 130.000 soldater opmarcheret.

- Rusland flytter hele tiden deres styrker. Men det er ikke ensbetydende med en deeskalering, siger Stoltenberg.

Nato-chefen peger på, at Rusland hurtigt kan flytte soldater ind og ud af områderne omkring Ukraine. Men det tager markant længere tid at flytte det tunge udstyr.

- Soldaterne har flere gange efterladt deres tunge udstyr for så kort efter at vende tilbage, siger Stoltenberg på et pressemøde før et forsvarsministermøde onsdag og torsdag i hovedkvarteret i Bruxelles.

Trods troppeopbygningen er der ifølge Stoltenberg dog forsigtige tegn på, at det måske endnu vil være muligt at finde diplomatisk løsning.