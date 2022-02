Scholz afviser russisk coronatest før møde med Putin

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, afviste i sidste uge at lade sig teste med en russisk PCR-test. Ved det efterfølgende møde mellem Macron og Putin var de to mænd adskilt af et seks meter langt bord.

Mødet mellem Scholz og Putin i Kreml i Moskva ventes at vare flere timer. Der er bebudet en fælles pressekonference efter mødet.

Scholz sagde under et besøg i den ukrainske hovedstad, Kiev, mandag, at han ville opfordre Putin til at nedtrappe krisen omkring Ukraine. Han sagde, at det var uforståeligt for ham, at Moskva havde sendt over 100.000 russiske soldater til grænseområdet ved Ukraine.

Kremls talsperson, Dmitrij Peskov, har udtrykt forståelse for, at Macron ikke ville lade sig teste af russisk sundhedspersonale.