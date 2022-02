Aftalen er blevet offentliggjort af en advokat fra USA’s justitsministerium under et retsmøde ved en føderal domstol i West Virginia.

En tidligere ingeniør i den amerikanske flåde har mandag erklæret sig skyldig i at ville sælge informationer om USA’s atomubåde til en fremmed magt.

Den 42-årige mand ved navn Jonathan Toebbe arbejdede som atomingeniør i flåden.

Han har indrømmet, at han sammen med sin 45-årige kone, Diana Toebbe, forsøgte at sælge hemmelige data til et unavngivet land.

Jonathan Toebbe risikerede at blive idømt fængsel på livstid i sagen. Men som del af aftalen med anklagerne står han nu til mellem 12 og 17 års fængsel.

Diana Toebbe, der er anklaget for at have hjulpet sin mand, har erklæret sig uskyldig.

Ifølge Brandon Van Grack, advokat med speciale i anliggender vedrørende national sikkerhed, indikerer Jonathan Toebbes tilståelse, at ”regeringen havde en meget stærk sag imod ham”.