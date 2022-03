Det blev aldrig til mere end den ene tur ud i rummet for Valentina Tereshkova. Hun fortsatte i stedet sine studier, skrev en ph.d.-afhandling og blev senere professor.

I 2011 blev hun valgt ind i det russiske parlaments underhus, Dumaen, for Kommunistpartiet, hvor hun stadig er medlem.

Hvis det står til hende selv, skal hun dog ikke ende sine dage i Rusland. Hun udtalte i 2013 til den britisk e avis The Guardian, at hendes drøm er at komme til Mars.

»Jeg vil gerne finde ud af, om der har været liv der eller ej. Og hvis der var, hvorfor døde det så ud? Hvilken katastrofe er der sket?« sagde hun dengang.

Hun gentog sit ønske i 2017 i et interview med The Times. Her tilføjede hun, at det stadig var hendes største drøm, selv hvis der var tale om en enkeltbillet.