González har sat sit aftryk på Spanien

Felipe González er stadig en mand med holdninger og vilje til at føre dem frem, selv om det er mange år siden, at han var spansk regeringschef.

Men trods alderen deltager han stadig i konferencer og debatter, og han bliver opsøgt af journalister. Som for to år siden, da coronapandemien bredte sig. Da var González 78 år og i den sårbare gruppe for den nye virussygdom, der fik land efter land til at lukke ned.