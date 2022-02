Moskva: Vi har jaget ubåd fra USA ud af vores farvand

Her har attachéen fået overbragt en ”note” om krænkelsen.

Ruslands nyhedsbureau Tass skriver, at USA’s militærattaché i Moskva har været til møde i det russiske forsvarsministerium.

Ruslands forsvarsministerium protesterer til USA over en krænkelse af russisk territorialfarvand.

Der er ikke oplysninger om, hvad det er for ”midler”.

Det fik besætningen på destroyeren til at ”anvende passende midler”, lyder det fra forsvarsministeriet.

Ubåden blev af russerne beordret til at komme op til overfladen omgående.

Den skal have krænket russisk farvand ved øerne Kurilerne i Det Fjerne Østen.

- Den amerikanske ubåd forlod russisk territorialfarvand med maksimal fart, siger Ruslands forsvarsministerium ifølge Reuters.

Sent lørdag aften dansk tid nægter USA at have udført militære operationer i russisk territorialfarvand, skriver Reuters.

- Det er ingen sandhed i de russiske påstande om vores operationer i deres territorialfarvande, siger kaptajn Kyle Raines, talsmand for det amerikanske militær, i en udtalelse.

- Jeg vil ikke kommentere den præcise placering af vores ubåde. Men vi flyver, sejler og opererer på sikker vis i internationalt farvand.

Kurilerne er en russisk øgruppe, der består af omkring 56 øer.

Under 20.000 mennesker bor på øerne, som er omstridte.