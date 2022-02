Rusland: Pak jeres »hysteri« væk - vi er klar til at tale

Ifølge AFP fordømmer russerne det ”topmål af hysteri”, som man mener, amerikanerne er eksponent for. Det bliver samtidig fortalt, at man vil fortsætte dialogen.

Omvendt har Det Hvide Hus lagt vægt på, at Biden under telefonsamtalen sagde til Putin, at hvis Rusland invaderer Ukraine, så vil USA ”svare beslutsomt og påføre Rusland hurtige og alvorlige omkostninger”.

Biden fastslog også, at USA er parat til at engagere sig diplomatisk, i samarbejde med allierede og partnere, og vi er ”forberedt på alle scenarier”