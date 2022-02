Canadiske coronaprotester spreder sig til New Zealand

Hundredvis af mennesker er lørdag gået på gaden for femte dag i træk i New Zealands hovedstad, Wellington, for at demonstrere mod landets vaccinekrav og hårde coronarestriktioner. Det sker på trods af silende regnvejr i byen. Demonstranterne har forsamlet sig foran New Zealands parlament. Politiet er talstærkt til stede og har sat nye barrierer op for at sikre, at protesterne foregår i god ro og orden.

De newzealandske demonstranter er tilsyneladende blevet inspireret af de igangværende lastbilprotester i Canada. Flere af demonstranterne i Wellington er således i stigende grad begyndt at fylde gaderne i hovedstaden med deres lastvogne, biler, autocampere og motorcykler. Andre er også begyndt at campere foran parlamentet. De seneste dage har flere og flere demonstranter fra resten af New Zealand sluttet sig til protesterne. Torsdag blev over 120 personer anholdt, da politiet med magt forsøgte at rydde et område for hundredvis af demonstranter.

Ingen blev anholdt fredag, hvor der faldt mere ro på sagerne. Flere af demonstranterne er utilfredse med den fortsatte nedlukning af landet, selv om coronasituationen er relativt stabil, og 94 procent af alle borgere over 12 år er fuldt vaccineret. Alligevel er New Zealands grænser stadig lukkede. Det betyder, at tusindvis af newzealændere i udlandet fortsat må leve med at være afskåret fra deres familier derhjemme. Samtidig kæmper mange turismevirksomheder med at holde skindet på næsen. Andre demonstranter er sure over, at det er obligatorisk at blive vaccineret, hvis man blandt andet arbejder i uddannelses- eller sundhedssektoren, i forsvaret eller hos politiet. New Zealand har under hele pandemien registreret knap 19.000 smittetilfælde og 53 coronarelaterede dødsfald.

Smittetallene er dog steget de seneste uger, efter at omikronvarianten siden januar er begyndt at sprede sig i samfundet. Fredag registrerede myndighederne 446 nye smittede på 24 timer. Det er rekord for New Zealand under pandemien.

/ritzau/Reuters