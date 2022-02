Ontario i Canada erklæres i nødretstilstand for at stoppe blokade

Blokaderne har medført store tab for virksomheder på begge sider af grænsen.

I fem dage har en vital bro, der forbinder Ontario med den amerikanske by Detroit, været blokeret.

Chaufførerne er vrede over, at de har pligt til at være vaccineret mod corona og til at gå i karantæne, hvis de bliver testet positive for covid-19.

Ifølge BBC risikerer chaufførerne under nødretstilstanden at blive idømt bøder op til 100.000 canadiske dollar (cirka en halv million kroner) og fængsel i op til et år, hvis de fortsætter deres blokader.