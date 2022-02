Joe Biden vil give terrorofre del i midler til Afghanistan

USA’s præsident, Joe Biden, vil bruge midler til Afghanistan til terrorofre.

Den amerikanske præsident ventes senere fredag at udstede et dekret, der skal sikre, at halvdelen af frosne værdier til Afghanistans centralbank kan anvendes til erstatning til terrorofre i USA. Det skriver The New York Times.

Den højst usædvanlige beslutning indebærer en ny tilgang til en række juridiske, politiske, udenrigspolitiske og humanitære problemer.