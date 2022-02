Biden er klar med med støtte til Afghanistans nødlidende

De syv milliarder dollar (45,7 milliarder kroner) har været indefrosset i New Yorks centralbank, siden det tidligere civile styre i august faldt til Taliban.

Dem vil han dele i to. Den ene del skal gå til erstatning til ofre for terrorangrebet på USA i 2001. Den anden til at hjælpe nødlidende i Afghanistan.

Joe Biden, har fredag underskrevet en præsidentordre om at beslaglægger syv milliarder dollar, som tilhørte den tidligere afghanske regering.

Biden vil forsøge at få bemyndigelse til at placere 3,5 milliarder dollar i en fond, der skal sikre humanitær hjælp til ”det afghanske folk og gavne Afghanistans fremtid”, lyder det fra Det Hvide Hus.

USA brugte sammen med allierede 20 år på at bekæmpe Taliban, men måtte i august sande, at det var slut. Mange tusinde soldater blev evakueret sammen med civile afghanere, der havde arbejdet sammen med de udenlandske styrker.

Den anden halvdel af pengene skal gøres tilgængelige for folk, der blev ofre under terrorangrebet på World Trade Center i New York og forsvarsministeriet i hovedstaden Washington 11. september 2001.

En dyb økonomiske krise er fulgt efter Talibans magtovertagelse i Afghanistan. Der mangler penge til at importere fødevarer, som landet har været så afhængig af over de sidste to årtier. Det er blevet forværret af tørke og korruption.

Da de internationale styrker rejste i august, forsvandt også mange internationale hjælpeorganisationer og de midler, som de rådede over.

Disse organisationer har advaret om, at det i flere områder af Afghanistan har ført til regulær sult.

En embedsmand i Bidens regering siger, at man vil arbejde sammen med FN og de internationale organisationer om at levere humanitær hjælp, når den nye fond skal til at virke.