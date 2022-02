Ukraine venter optrappet forhandling med Rusland

Efter maratondrøftelser om Ukraine mellem diplomater fra Ukraine, Rusland, Frankrig og Tyskland blev det fredag bekræftet, at møderne vil fortsætte.

- Vi forventer, at disse forhandlinger vil fortsætte med hyppige møder nu, siger Andrij Jermak, som er stabschef hos Ukraines præsident.

Delegationer fra Rusland og Ukraine mødtes i den tyske hovedstad, Berlin, torsdag for at drøfte en mulig afslutning på konflikten i det østlige Ukraine. Her er spændingerne taget mere og mere til, efter at russerne har udstationeret op mod 130.000 soldater ved grænsen til Ukraine.