EU har i samråd med Nato svaret på brev fra Rusland

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har kunnet enes inden for EU om et tydeligt og principfast svar. Vi har været i tæt dialog med vore internationale partnere, og det er sket i et samarbejde mellem EU og Nato, skriver Linde i en første skriftlig kommentar til TT.

Det præcise indhold i svaret fra EU er ikke offentliggjort.

Ann Linde henviser til, at EU værner om de principper, som ligger til grund for den europæiske sikkerhedsordning.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sendte for godt en uge siden et brev med krav til et stort antal lande inden for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, OSCE.

Blandt andet blev Sverige og Finland opfordret til at tydeliggøre deres positioner i den nuværende situation.

Brevet fra Rusland blev sendt, efter at USA og Nato havde reageret skriftligt på russernes liste med krav, som blandt andet handlede om, at Nato skal garantere Rusland, at Ukraine og flere andre lande ikke bliver optaget i forsvarsalliancen.