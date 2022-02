Rusland planlægger nuklear øvelse siger britisk minister

Han advarer om, at Kremls handlinger trækker i den forkerte retning på et tidspunkt, hvor der er mange bestræbelser i gang på at finde en diplomatisk løsning på Ukrainekrisen.

Han siger også, at Storbritannien har set efterretningsrapporter, som viser, at Rusland aktivt er optaget af planer med såkaldte ”falske flag” operationer, som kan anvendes som påskud til at invadere Ukraine.

I London meddelte premierminister Boris Johnson, at han torsdag vil advare den russiske præsident, Vladimir Putin, mod at invadere Ukraine. Han vil fremsætte advarslen under et besøg i Natos hovedkvarter, hvor det vil blive opfattet som et udtryk for europæisk solidaritet over for russisk fjendtlighed.