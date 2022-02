FN’s øverste domstol har beordret Uganda til at betale 325 millioner dollar - svarende til 2,1 milliard kroner - til Den Demokratiske Republik Congo.

Det fremgår onsdag af en afgørelse fra Den Internationale Domstol i Haag.

Beløbet er en kompensation for forbrydelser udført af Uganda under en blodig krig, der udspillede sig for omkring to årtier siden. Hundredtusindvis af mennesker menes her at være blevet dræbt i DR Congos Ituri-provins.