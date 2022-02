Rapport: Brexit har medført papirnusseri og dyrere handel

I parlamentets rapport nævnes det da også, at coronapandemien har gjort det sværere at få et helt klart overblik over, hvad brexit har betydet.

Dog lyder det alligevel, at ”EU-exittet har haft en indflydelse, og at nye ordninger ved grænsen har givet øgede omkostninger til virksomheder”.

- Et af de store løfter ved brexit var at give britiske selskaber frihed og plads til at maksimere deres produktivitet og bidrag til økonomien.

- Men den eneste målbare konsekvens har indtil videre været øgede omkostninger, papirarbejde og forsinkelser ved grænsen, siger Meg Hillier, der er formand for den komité, der har udarbejdet rapporten.