Lempelserne betyder, at hele landet kan vinke farvel til mundbind og restriktioner for antal besøgende på restauranter og barer.

Derudover kan butikker i de tre af landets fem kommuner, hvor der var forbud mod at sælge alkohol, igen lange øl og spiritus over disken.

Grønland har haft forskellige restriktioner i de forskellige dele af landet. I Østgrønland kunne de for eksempel pakke mundbindene væk for en uge siden.

Múte B. Egede, formand for den grønlandske regering, siger på pressemødet, at han glæder sig over den kommende ”normalisering” af Grønland.

Han takker samtidig befolkningen for at have fulgt coronarestriktioner. Det er medvirkende til, at landet nu kan åbnes helt, fortæller han.