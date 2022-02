Russisk minister advarer Ukraine mod at bede om våben

Rusland kalder onsdag en rapport om, at Ukraine skal have anmodet USA om et THAAD-missilforsvarssystem for en provokation, og advarer om, at en sådan udvikling vil være et tilbageslag i Ukraine-krisen.

Det skriver det russiske nyhedsbureau RIA. Udtalelserne er fremsat af den russiske viceudenrigsminister Sergej Rjabkov, som gør det klart, at hvis amerikanerne overvejer sådanne leveringer, så vil det mindske chancerne for en diplomatisk løsning på Ukraine-krisen.